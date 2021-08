Lees nu onze volledige zomerreeks over de meest glamoureuze royals van Europa

Het Belang van Limburg verdiepte zich in de levens van de meest glamoureuze collega’s van Filip en Mathilde. Met roots in de oudste adellijke geslachten van Europa racet en feest deze jonge generatie door het leven. Dit zijn de Jetset Royals.

Hij was “een ongelukje”, het resultaat van een flirt met een veroordeelde drugsdealer. En toen trouwde zijn moeder Mette-Marit met de keurige kroonprins Haakon, en kreeg hij de reputatie van ‘bad boy’ zonder kroontje. Maak kennis met Marius Borg Høiby (24) van Noorwegen.

DEEL 1. Hoe het meest omstreden lid van Noorse koninklijke familie werkt als mecanicien

Kruipen door modder en slapen in tenten was niks voor hem, dus gooide de Deense prins Nikolai (21) gehaast zijn kakikleurig uniform aan de kant. Liever stoer over de catwalk lopen en als topmodel sensueel in de camera kijken. En hij is nog succesvol ook, deze chouchou van Dior.

DEEL 2. De prins die zijn vader teleurstelde door het leger in te ruilen voor de catwalk

Je hebt Paris Hilton, en je hebt prinses Maria Olympia (25) uit Griekenland. Twee jetsetfiguren die allebei bekendraakten door wie hun familie is. In het geval van Olympia: haar ene grootvader is de laatste koning van Griekenland, de andere een schatrijke zakenman.

DEEL 3. Maria Olympia van Griekenland, de Paris Hilton onder de prinsessen

“Met blauw bloed win je geen races. Met benzine wel”, zei voormalig Formule 1-wereldkampioen Niki Lauda over zijn prestaties. De achterkleinzoon van de laatste Oostenrijkse keizer, Ferdinand Habsburg (24) van Habsburg-Lotharingen, werkt zich dankzij de benzine in de aandacht als verdienstelijke autocoureur.

DEEL 4. De snelste prins: blauw bloed in zijn aders en benzine in de motor

De “gravinfluencer” wordt ze genoemd in Nederland: Eloise (19), het oudste kleinkind van ex-koningin Beatrix. De gravin is in één jaar tijd uitgegroeid tot een influencer met 270.000 volgers op Instagram. Rokend op straat, of zonder mondmasker in de rijles: het wordt allemaal gezien.

DEEL 5. Eloise van Oranje, ook wel gekend als de ‘gravinfluencer’, is een fenomeen op Instagram