Anne Zagré na uitschakeling: “Dat ik met deze tijd maar zestiende ben, is gestoord”

Anne Zagré werd zondag uitgeschakeld in de halve finales van de 100 meter horden in Tokio, maar liep met 12.78 wel de tweede chrono uit haar carrière. Ze toonde zich na afloop tevreden, al was ze liever nog iets hoger uitgekomen.

“Ik kan mezelf helemaal niets verwijten en heb een toptijd neergezet”, luidde de analyse van Zagré. “Alleen wat jammer dat ik laatste eindig in mijn reeks. Dat steekt wat voor mijn ego. Op de eerste en tweede horde laat ik een klein beetje tijd liggen, maar dit is mijn tweede chrono ooit, dus dat is gewoon goed. Ik heb mijn missie helemaal volbracht.”

Zagré dacht wel dat ze met 12.78 hoger zou uitkomen en wist nog niet op welke plaats ze was geëindigd toen ze aan haar interviews begon. “Ah, ben ik maar zestiende? Shit, dat is gestoord, met 12.78”, klonk het verbaasd. “Het niveau is onwaarschijnlijk. Het niveau gaat omhoog en je moet mee evalueren, maar dat heb ik ook wel gedaan. Vooral door me niet te blesseren en mentaal sterker te worden. Ik ben serener dan vroeger.”

Een geëmotioneerde Zagré barstte uiteindelijk in huilen uit. “Eindelijk kan ik wenen om mijn beste vriendin die dit jaar overleden is. Maandenlang heb ik me sterk gehouden, voor haar, om mijn concentratie voor de Spelen niet te verliezen. Het was zwaar om het zo lang vol te houden, maar ik moest wel”, besloot ze.