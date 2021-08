Halve finales zijn eindstation voor Crestan op dubbele baanronde

Onze landgenoot kwam op zijn eerste Spelen in de sterk bezette eerste halve finale uit, waarin hij in 1:44.84, de eerste keer in zijn carrière dat hij onder de 1 minuut en 45 seconden ging, op de vierde plaats eindigde.

Daardoor was hij nog even in de running voor een stek in de finale, maar daar maakten de snellere atleten in de tweede halve finale meteen een einde aan. Enkel de top twee van elk van de drie halve finales en de snelste twee verliezende tijden stoten immers door naar de finale.

De snelste tijd kwam op naam van de Keniaan Ferguson Cheruiyot Rotich (1:44.04).