Nina Derwael: “Alsof ik nog aan het dromen ben”

“Ik had redelijk veel stress voor vandaag, maar ik heb gewoon geprobeerd bij mijn routine te blijven”, aldus Derwael. “Het is tenslotte de Olympische Spelen, zo’n kans krijg je niet vaak. Ik weet zelfs niet meer exact hoe mijn oefening verlopen is. Ik stond klaar en dacht: kom, ge hebt er zo hard voor gewerkt. En dan was er dat klein beetje geluk dat mee zat.”

“Ik ben zo enorm blij dat het gelukt is. Ik wist dat het vandaag moest gebeuren. Ik wil iedereen bedanken die mij gesteund heeft, zeker in dat laatste jaar dat niet gemakkelijk is geweest: de Gymfed, de gymnasten en coaches, mijn familie en mijn vriend.” (nvh)