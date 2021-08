Trayvon Bromell, de snelste loper van het jaar, uitgeschakeld voor de finale van de 100 meter

De Amerikaanse sprinter kon zich in de halve finales qua plaats en tijd niet kwalificeren voor de finale. Dat is een enorme verrassing want met 9.77 heeft hij in juni de snelste tijd van het jaar neergezet. In deze halve finales zette de Italiaan Marcell Jacobs met 9.84 het Europees record op zijn naam.

