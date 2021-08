GOUD! Nina Derwael kroont zich tot olympisch kampioen op de brug met ongelijke leggers

Nina Derwael heeft zondag op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille behaald aan de brug met ongelijke leggers.

LEES OOK. Feest bij voormalige turnclub Nina Derwael: “Hier hebben we de hele week naartoe geleefd”

Sunisa Lee, op papier de grote concurrente van Derwael, mocht de spits afbijten maar turnde lang niet haar beste oefening. De Amerikaanse strandde op 14.500 punten. Derwael, als derde aan de beurt, kwam beter voor de dag. De Truiense maakte enkele kleine schoonheidsfoutjes, maar kreeg 15.200 punten. In de kwalificaties sprokkelde Derwael 15.366 punten aan de brug.

De andere turnsters kwamen nadien niet meer in de buurt van de Belgische. De Russin Anastasia Ilyankova (14.833) moest vrede nemen met het zilver. Lee maakte uiteindelijk nog het podium vol.

De tweevoudige wereldkampioene aan de brug werkte al jaren toe naar de Spelen in Japan en mikte in Tokio op niets minder dan goud. De Truiense eindigde donderdag met een totaal van 55.965 punten op de zesde plaats in de allroundfinale. Goud ging daar naar Sunisa Lee (57.433 ptn).

Eindstand

1. Nina Derwael (Bel): 15.200

2. Anastasiia Iliankova (Rus): 14.833

3. Sunisa Lee (VS): 14.500

4. Yufei Lu (Chi): 14.400

5 Elisabeth Seitz (Dui): 14.400

6. Melanie de Jesus dos Santos (Fra): 14.033

7. Yilin Fan (Chi): 13.900

8. Angelina Melnikova (Rus): 13.066

© AFP

© BELGA

© BELGA

© AFP