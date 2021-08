Bolingo geeft ook forfait voor de rest van de Olympische Spelen

Cynthia Bolingo zal forfait geven voor alle competities op de Olympische Spelen van Tokio 2020. Gisterenavond bleek tijdens de opwarming voor de finale van de Mixed Relay 4x400m, waar ze aan de start zou komen, dat ze onvoldoende hersteld was van een blessure die ze had opgelopen tijdens de voorbereidingsstage in Mito. In samenspraak met de medische staf en haar entourage en na onderzoek deze ochtend, werd er beslist om forfait te geven voor het verdere verloop van de Spelen.