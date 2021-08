Britney Spears deelt opnieuw topless foto: “Alsof ze niet weet dat die online staan”

Vier keer al postte de Amerikaanse zangeres beelden op Instagram beelden van zichzelf waarop ze topless te zien is. Haar borsten bedekt ze met haar handen of subtiele sterretjes. Volgens sommigen toont het aan dat ze “eindelijk vrij is”. Maar veel fans uiten ook hun bezorgdheid.

Het begon met een eerste topless foto een week geleden. Celebs als Paris Hilton reageerden heel positief op het kiekje maar na de tweede foto en de twee laatste filmpjes, beginnen heel wat fans zich vragen te stellen. “Ik heb het gevoel dat die beelden door iemand anders gedeeld worden”, schrijft iemand. En die is niet alleen want aan de reacties te zien, vragen heel wat andere fans zich af wat er precies gaande is met de zangeres. Zelf geeft Britney ook weinig uitleg want bij de beelden schrijft ze niets en post ze slechts een paar emoticons van sterretjes of lippen.

Volgens veel fans is dit het zoveelste bewijs dat Spears niet vrij is, daarmee verwijzend naar de gerechtelijke procedure tegen haar vader die tevens haar bewindvoerder is.

(lto)