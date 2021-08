Zverev troeft Khachanov af in strijd om goud

Tennisser Alexander Zverev (ATP 5) heeft zondag op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille veroverd in het enkelspel. De Duitser versloeg in de finale op het hardcourt in de Japanse hoofdstad de Rus Karen Khachanov (ATP 25) in twee sets: 6-3 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

Zverev snoepte al vroeg in de eerste set de opslag van Khachanov af en liet de Rus niet meer terugkomen. In de tweede set voerde de Duitser het tempo verder op en Khachanov onderging de wet van de sterkste. Zverev stak op die manier vlot het goud op zak.

De 24-jarige Zverev had tot dusver vijftien ATP-titels op zijn palmares staan, waarvan hij er twee (Madrid en Acapulco) dit jaar veroverde. De 25-jarige Khachanov won in zijn carrière voorlopig vier titels in het ATP-circuit en schopte het eerder dit jaar nog tot de kwartfinales op Wimbledon. Hij was de eerste Rus in een olympische tennisfinale bij de mannen sinds Yevgeni Kafelnikov op de Spelen van 2000. Die haalde toen in Sydney goud na winst in de finale tegen de Duitser Tommy Haas.

De Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 11) verzekerde zich zaterdag van het brons, na een zege in drie sets (6-4, 6-7 (6/8) en 6-3) tegen de Servische nummer 1 van de wereld Novak Djokovic.