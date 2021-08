Evi Van Acker looft Plasschaert na vierde plaats: “Emma heeft laten zien wat ze waard is”

Emma Plasschaert kwam zondag ondanks een uitstekende prestatie in de medalrace net tekort voor het olympisch podium. Evi Van Acker, haar voorgangster in de Laser Radial, beleefde alles in de baai van Enoshima van op de eerste rij in haar nieuwe functie als technisch directeur van de zeil- en surffederatie WWSV.

“Emma heeft het vandaag heel goed gedaan. Het is heel jammer dat het een vierde plaats is geworden maar ze kan zichzelf niets verwijten”, zei de Gentse. “Beter dan dit zat er vandaag niet in. Na een moeilijke laatste dag in de fleetraces, met een 17e en 21e plaats, had ze het niet meer in eigen handen. Maar ze heeft laten zien wat ze waard is.”

Van Acker zeilde in 2012 op de Spelen van Londen zelf naar brons maar moest vier jaar later in Rio, net Plasschaert vandaag, als vierde naar huis. “Het is heel zuur, er is niets zo erg als vierde worden”, geeft ze toe. “Maar je kan onze situaties niet helemaal vergelijken. Dit zijn haar eerste Olympische Spelen, ze heeft geen olympische ervaring. Dit doet heel wat met een atleet. Het gaat gepaard met veel emoties, stress, het is een heel bijzondere ervaring. Maar ze is daar heel goed mee omgegaan. Ze zal dit meenemen naar de toekomst en binnen drie jaar (op de Spelen van Parijs) zal ze er staan.”