Paard van Zwitserse ruiter geëuthanaseerd na ongeval tijdens olympische wedstrijd

De Zwitser Robin Godel (22) moest zaterdag toezien hoe zijn paard Jet Set tijdens de eventingcompetitie in de ruitersport op de Olympische Spelen van Tokio zwaar ten val kwam. Het paard scheurde hierbij een gewrichtsband in het rechterbeen. “Vanwege de ernst van de verwonding en de veroorzaakte pijn moest het paard kort daarna worden geëuthanaseerd”, schreef het Zwitserse Olympische Comité in een verklaring.