Emma Plasschaert: “Jammer van vierde plaats, maar heb op mijn top gepresteerd”

Emma Plasschaert moet de Olympische Spelen ondanks een knalprestatie op de laatste dag met lege handen verlaten. De zeilster zette zondag nog alles op alles in de medalrace maar kwam net tekort voor het podium in de Laser Radial. Achteraf kon ze haar vierde plek wel plaatsen. “Ik ben geklopt op mijn waarde”, reageerde ze.

Plasschaert begon aan de afsluitende wedstrijd in de baai van Enoshima als nummer vijf in het klassement. Na een uitstekende start, traditioneel nochtans een van haar mindere punten, zeilde ze quasi de hele race op kop. Na een spannend duel werd ze uiteindelijk tweede achter de Zweedse Josefin Olsson. Die wipte zo nog naar zilver, Plasschaert viel als vierde net naast het podium.

“Ik ben wel ontgoocheld. Het is heel jammer dat zo’n mooie prestatie in een medalrace niet leidt tot een medaille. Maar dat kan ik mezelf niet kwalijk nemen. Als de tegenstander supergoed zeilt, heb je dat niet in de hand”, vertelde ze.

Plasschaert rukte tijdens de week op en zette zichzelf in een goeie uitgangspositie, maar vrijdag kende ze een offday die ze nu mogelijk cash betaalt. “Het was zo’n dag waarop nog eens duidelijk werd wat mijn zwaktes zijn. Zeilen is een heel diverse sport, je moet overal goed in zijn. Als we die zwakheden kunnen aanpakken en verbeteren, sta ik er heel goed voor”, onderstreepte ze.

Voor Plasschaert, 27, zijn het in Japan de eerste Spelen. Op het podium prijken alleen dertigers met stuk voor stuk meer ervaring. Ook dat speelde een rol, besefte ze. “Anne-Marie (Rindom) won brons in Rio en werd drie keer wereldkampioene. Marit (Bouwmeester) pakte goud in Rio, Josefin (Olsson) was al twee keer naar de Spelen geweest. Zij hebben allemaal veel ervaring. Ik ben geklopt op mijn waarde. Het is heel jammer dat ik vierde word, maar ik kan er niet boos om zijn. Ik heb op mijn top gepresteerd. Vierde worden op je eerste Spelen, is gewoon een sterke prestatie. Soms zijn anderen beter en dat was nu het geval.”

Een “heel groot lichtpunt” noemde Plasschaert de gouden medaille van haar Australische verloofde Matt Wearn in de Laser. Hij was al sinds zaterdag, nog voor de medalrace, zeker van de olympische titel. “We hebben elkaar gisteren kort even gezien. Het was een moment van innige vreugde. Het compenseert zeker een beetje voor deze vierde plaats.”

Voor Plasschaert gaat de riem er nu even af. Mogelijk neemt ze eind november deel aan het WK in Oman, maar dat ligt nog niet vast.