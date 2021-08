Krejcikova en Siniakova schenken Tsjechië tennisgoud in dubbelspel

Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova hebben zondag op de Olympische Spelen in Tokio Tsjechië het goud bezorgd in het dubbelspel in het tennis.

De Tsjechische vrouwen, die op het hardcourt in Japan de topreekshoofden vormden, versloegen in de finale de Zwitserse tandem Belinda Bencic/Viktorija Golubic in twee sets: 7-5 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 27 minuten.

Bencic (WTA 12) was zaterdag in Tokio wel succesvol in het enkelspel. Ze versloeg in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42) in drie sets: 7-5, 2-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 28 minuten.