5000m-loper Robin Hendrix staat voor eerste Spelen: “Weet niet zeker of Isaac Kimeli ook aan de start van 5.000 m zal staan”

Robin Hendrix heeft nog steeds knipperende ogen bij het ontdekken van het olympisch dorp. “Ik dacht wel dat het groot was, maar anderzijds niet zo groot”, zei de specialist op de 5.000 m die in Tokio kennis maakt met de Olympische Spelen.

“Ik ben goed uitgerust en ik hoop dus op een dag de finale te halen. Indien ik erin slaag rond mijn persoonlijk record (13:19.50) te lopen in een snelle wedstrijd zoals (op het WK) in Doha twee jaar geleden, denk ik dat dit mogelijk is”, aldus de atleet.

Rest de factor warmte en luchtvochtigheid die in het olympisch stadion zeker zijn rol zal spelen. “Ik heb erover gepraat met Isaac (Kimeli, zijn trainingsmaatje die vrijdagavond achttiende op de 10.000 meter is geworden). Vooral de luchtvochtigheid baart zorgen. Maar we zullen alle mogelijke afkoelingstechnieken gebruiken. We zullen ons optimaal voorbereiden.”

“Daarom moet ik ook een superdag hebben. We zullen zien. Het niveau is uiteraard zeer hoog, met de Afrikanen, maar ook in Europa is het niveau enorm geëvolueerd”, aldus Hendrix. “Een snelle wedstrijd zou me liggen, maar niet te snel want ik moet kunnen volgen. In 13:20, met van in het begin een snel ritme, zou het ideale scenario zijn.”

Dat Isaac Kimeli aan de start zal staan is naar de mening van Robin Hendrix nog niet zeker. “De beslissing is nog niet genomen. Na een moeilijke 10.000 m is het nog niet zeker. Maar het zou mooi zijn allebei te kunnen lopen. Stel je voor, beiden in de finale”, zei Robin Hendrix.