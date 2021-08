Loper Ismaël Debjani klaar voor olympisch debuut: “Reeksen overleven en dan zien we wel”

Ismaël Debjani maakt dinsdag zijn olympisch debuut. “Ik ben klaar om te lopen”, vertelde de Belgische recordhouder op de 1.500 meter zondag. “Mijn trainingen waren goed, nu kan ik niet meer doen dan rusten.”

“De hitte zal alleen een rol spelen in de finale denk ik, bij de recuperatie. Voor één wedstrijd is het zo geen probleem. De ambitie is in de eerste plaats om de reeksen te overleven en dan zien we wel. Voor mij zou het ideaal zijn als iemand er een snelle wedstrijd van maakt, maar dat gebeurt zelden. Hopenlijk gaat het toch niet te traag en moeten we in de laatste ronde nog met vijftien als gekken gaan vechten voor onze plaats.”

De loting van de reeksen kent Debjani nog niet. “Dat zal ook niet uitmaken. Er zijn hier 45 sterke atleten. er zal geen zwakkere reeks zijn. Mijn voorbereiding liep perfect. Ik heb er alles voor gedaan, als ik toch uitgeschakeld word, zal ik me niets te verwijten hebben. Ik ben klaar voor het examen.”