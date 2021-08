Ontgoocheling overheerst bij Belgische golfers op de Spelen: “De hoop op een medaille was er nog”

Thomas Pieters heeft zondag het olympisch golftoernooi in de Japanse hoofdstad Tokio als beste Belg beëindigd met een gedeelde zestiende plaats, met 273 slagen, elf onder par, achter zijn naam. Thomas Detry werd gedeeld 22e met een score van 274. Het goud was voor de Amerikaan Xander Schauffele.

De 29-jarige Pieters zakte op de slotdag nog van de veertiende naar de zestiende plaats, met een ronde van 68 slagen, drie onder par. Detry zette een ronde neer van 69 slagen, twee onder par, en tuimelde daarmee van de 14e naar de 22e plaats.

Het goud ging op de Kasumigaseki Country Club naar de Amerikaan Xander Schauffele, die 266 slagen liet noteren, achttien onder par. Daarmee deed hij één slag beter dan de Slovaak Rory Sabbatini, die na een sublieme slotronde van tien onder par op de laatste dag nog stevig kwam opzetten. Zeven spelers eindigden met een totaal van 269 slagen op de gedeelde derde plaats. Zij maken in een onderlinge play-off nog uit wie er met het brons aan de haal gaat.

Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Thomas Pieters op de vierde plaats. Het goud ging toen naar de Brit Justin Rose. Detry vierde zijn olympisch debuut in Japan.

Pieters: “Zelfde verhaal als in Rio”

“Ik kan me na deze laatste dag niets verwijten”, klonk het bij Thomas Pieters. “Ik heb geen spijt van vandaag. Donderdag daarentegen… Het is een beetje hetzelfde verhaal als in Rio. Dat zijn maar excuses, maar het doet pijn dat zo’n dag opnieuw voorgevallen is. Hoe het komt dat het donderdag niet vlot liep? Een mix van verschillende zaken. Mijn lichaam voelde gewoon niet goed op die tweede dag. Mentaal was ik misschien ook niet sterk genoeg nadat ik in het begin enkele fouten maakte. Ik sla die dag twee ballen in de boom en twee keer blijft hij in de boom zitten. Dat zijn vier slagen. Ik heb dat nog nooit weten gebeuren. Dat zijn geen excuses, maar ik baal wel dat het net deze week gebeurt.”

“Ik was de eerste dag nog oké begonnen, ondanks dat ik me toen eigenlijk nog ziek voelde. Ik was vooral blij dat ik toen nog niet helemaal uit het toernooi lag. Na dag twee was het gewoon terugvechten en dat heb ik ook gedaan. De medaillehoop was ook nog in leven vandaag, zelfs na tien holes. Ik denk dat ik toen eens naar het scorebord heb gekeken en gezien dat ik slechts drie slagen verwijderd was van de derde plaats. Maar ik heb niet genoeg puts gemaakt en ook mijn driving was misschien niet zoals hij had moeten zijn. Die ene dag zal wel wat blijven hangen, maar goed. Mijn focus zit nu al in Parijs. Daar vier goede dagen en we hebben een medaille”, klonk het.

Detry: “Ontgoocheld, want ik heb kwaliteiten om top 10 te halen”

“Ik ben ontgoocheld, want zowel Thomas Pieters, als ik hebben zeker de kwaliteiten om de top tien te halen, of zelfs voor een medaille”, vertelde Detry na zijn olympisch toernooi. “Gisteren geloofden we er ook nog allebei in, want alles was nog speelbaar vandaag. Maar ik ben niet goed begonnen. Ik had wat problemen met de eerste holes, maar goed. In het algemeen blijf ik achter met een gemengd gevoel. We hadden beter kunnen doen, maar zoiets komt niet op bestelling. Er was een grootse dag nodig om een medaille te halen, maar die is er niet gekomen. Wat er miste? Het begin was niet goed, al heb ik me wel hersteld. Na tien holes stond ik op -2, wat niet slecht is. Maar er waren te veel puts die er niet in gingen. Als golfer zijn de Spelen ook iets bizars. In andere disciplines zoals in het atletiek bereiden de atleten zich jaren voor op deze gelegenheid, maar in het golf heb je ook andere prioritaire toernooien, zoals de Majors. Dat zijn andere prioriteiten waardoor we ons niet op de beste manier hebben kunnen voorbereiden op deze spelen. Ik ga nu drie weken rust nemen, dat zal me deugd doen. En dan ga ik me voorbereiden voor de volgende toernooien.”