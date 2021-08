Sifan Hassan staat voor historische treble: 1.500, 5.000 en 10.000m

De Nederlandse atlete Sifan Hassan heeft besloten om de 1.500 meter toe te voegen aan haar programma voor de Olympische Spelen in Tokio. “Voor mij is het cruciaal om mijn hart te volgen”, laat ze zondag via haar management weten. “Dat is veel belangrijker dan gouden medailles. Dat houdt me gemotiveerd en het zorgt ervoor dat ik blijf genieten van deze mooie sport.”