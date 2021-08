Michael Obasuyi op 110m horden klaar voor zijn eerste Spelen: “Eerste ronde overleven is het doel”

Dinsdag start ook voor hordeloper Michael Obasuyi (21) het olympische avontuur. “Ik sta echt te springen om dinsdag in de startblokken te staan”, aldus Michael Obasuyi die naar aanleiding van de Olympische Spelen in Tokio de wereldtop bij de senioren zal ontdekken.

De Oostendenaar viert vier dagen na de slotceremonie zijn 22ste verjaardag en heeft zijn vorm gevonden om zijn persoonlijk record te breken: 13.32 op de 110 m horden, gevestigd op 27 juni. Dit leverde hem een ticket voor Japan op. Zijn enige ervaring op topniveau is het EK in Berlijn waar hij 23e werd.

“Mijn doel bij mijn eerste Olympische Spelen is de eerste ronde overleven. Het zou echt goed zijn 13.30 te lopen.” In tegenstelling tot veel andere Belgische atleten heeft Obasuyi het geluk in de vooravond te kunnen lopen, waardoor hij slapeloze nachten of opstaan bij het ochtendkrieken kan vermijden, iets waarmee veel van zijn kameraden van Team Belgium te maken hebben gekregen. “Dat is echt een goede zaak”, zegt de loper die op 11 juli in Tallinn Europees vicekampioen bij de beloften is geworden.

“Fysiek en mentaal ben ik beter dan ooit”, zegt de atleet. “Het zal de eerste keer zijn dat ik met alle grote namen loop. Er rest me niets anders dan presteren. Uiteraard hoop ik in Parijs (2024) en Los Angeles (2028) nog sterker te zijn.”