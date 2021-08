Jonathan Sacoor en Kevin Borlée plaatsen zich allebei voor halve finales 400m

Zowel Jonathan Sacoor als Kevin Borlée hebben zich in de reeksen van de 400m geplaatst voor de halve finales. Sacoor werd derde in zijn reeks terwijl Borlée tweede werd, goed voor een rechtstreekse kwalificatie.

Sacoor finishte in de eerste reeks in een tijd van 45.41, terwijl Borlée in de tweede reeks 45.36 liep op weg naar zijn tweede plaats.

Dromen van finale bij Sacoor

Na de race had Sacoor flink wat tijd nodig om uit te hijgen. De hitte in het Olympisch Stadion had logischerwijze veel van zijn lichaam gevraagd. “Om te lopen zijn het goeie omstandigheden, de spieren zijn goed warm, maar daarvoor en daarna is het verschrikkelijk, afzien. Het was niet gemakkelijk maar het doel is behaald. En de hitte geldt voor iedereen.”

Sacoor ging in zijn reeks niet helemaal voluit om krachten te sparen. “Het was gecontroleerd maar natuurlijk geen jogging. De laatste 100 meter gingen vrij snel want ik moest in de top drie eindigen, dus gaf ik op het einde nog een extra boost.”

Sacoor heeft zijn ticket voor de halve finales beet, maar daar hoeft het voor hem niet te stoppen. “Ik droom altijd van de finale. In elke race is de top drie mijn doel. Ik ben hier op de Olympische Spelen, ik zal nu niet zeggen dat ik hiermee tevreden ben.”

Weinig slaap voor Borlée

Borlée werd na de finale, waarin België vijfde eindigde, uitgeloot voor de dopingcontrole. “Ik heb niet veel geslapen, een uurtje of vijf. De dopingcontrole duurde erg lang. Ik kon de zaal pas om middernacht verlaten. Daarna moest ik nog terug, iets eten, mij laten verzorgen.”

Ondanks die korte nachtrust snelde Borlée in zijn reeks naar de tweede plaats in 45.36, twintig honderdsten onder de tijd die hij enkele weken geleden in Frankrijk liep. “Ik had een heel goed gevoel, had alles onder controle.”

© REUTERS

De thermometer wees zondagmorgen liefst 39 graden aan in het Olympisch Stadion in Tokio. “Maar mij stoort dat niet, ik hou ervan. Ik warm liever zo op dan in 20 graden. Alleen voelt de piste enorm heet aan”, zegt Borlée.

Na de race greep hij even naar de rechterdij. “Het trekt een beetje. Ik zal met de dokter en de kinesist zien hoe het zit”, aldus Borlée, die maandag hoopt in de halve finale te starten, al zal hij geen risico’s nemen met het oog op de 4x400 meter. “Ik ben heel tevreden, de vorm is er. Maar het belangrijkste is de 4x400, ik ga niets riskeren.”