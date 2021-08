Zwemtornooi neemt afscheid in stijl: McKeon zwemt naar zevende medaille, vijfde goud én wereldrecord voor Dressel

Emma McKeon en Caeleb Dressel hebben zich in Tokio gekroond tot dé twee toppers in het zwemtornooi. Op de slotdag zetten ze die reputatie kracht bij door elk de 50m vrije slag en 4x100m wisselslag binnen te rijven, Dressel deed dat zelfs in een wereldrecord. De zevende medaille van McKeon is de meest succesvolle vrouw ooit op een olympisch tornooi met zeven medailles.

Dressel toonde zijn dominatie in de sprintnummer door na de 100m ook de 50m vrije slag te winnen. Hij was meer dan een halve seconde sneller dan de tegenstand, de Fransman Manadou en Braziliaanse Bratus. Later pakte hij met de Verenigde Staten goud met een wereldrecord.

De VS pakten met Robert Finke nog een tweede gouden medaille, want Robert Finke kroonde zich tot de koning van de lange afstand met ook een zege op de 1500m.

McKeon zwom als onderdeel van de ‘Awesome Foursome’ van Australië naar het goud in de 4x100m wisselslag. Ze werd daarmee de enige vrouw in het illustere rijtje van Michael Phelps, Mark Spitz en Matt Biondi om zeven medailles te winnen op één Olympische Spelen. De Russische gymnaste Maria Gorokhovskaya, in 1952, is de enige vrouw die evenveel medailles pakte.

In de 50m was ze sneller dan de wereldrecordhoudster Sarah Sjoestroem en de uittredende olympisch kampioene Pernille Blume.