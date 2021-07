Belgische triatleten doen oproep na vijfde plek in mixed relay: “Alstublieft, meld je bij ons”

Net geen medaille voor de Belgian Hammers. De gemengde ploeg van Belgische triatleten werd zaterdagochtend in Japan vijfde in de aflossing. Groot-Brittannië pakte het goud. Marten Van Riel, die de tweede beurt bij de Belgen voor zijn rekening nam, had er vrede mee. “We kunnen niet, zoals andere landen, putten uit tien atleten om onze ploeg samen te stellen. We hebben het maximale eruit gehaald.”