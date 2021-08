Actrice Sharon Stone weigert opdrachten als niet iedereen op de set gevaccineerd is

Sharon Stone (63) voert momenteel campagne voor een bestuursfunctie in de Screen Actors Guild, een soort vakbond voor mensen uit de entertainmentsector. Ze gooit daarbij corona en het vaccinatiebeleid in de strijd.

In een campagnespotje zegt ze nooit te willen werken op een set waar niet iedereen volledig is gevaccineerd. De actrice die wereldberoemd werd dankzij Basic instinct is zelfs bereid de consequenties van haar standpunt te aanvaarden. Naar eigen zeggen kreeg ze een job aangeboden in Atlanta en dreigt ze die te verliezen omdat ze eist dat iedereen gevaccineerd op de set komt. Stone is echter niet van plan voor het dreigement te plooien: “Veiligheid en gezondheid gaan voor alles.” (jdr)