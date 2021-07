Scarlett Johansson en Disney op ramkoers: manager Johansson spreekt van laster en eerroof

Het zit er bovenarms op tussen Scarlett Johansson en Disney. Johansson beschuldigt Disney van contractbreuk door haar nieuwste film ‘Black Widow’ te streamen tegelijk met de bioscooprelease. Disney beschuldigt Johansson dan weer voor ongevoeligheid. Johansson’s manager reageert furieus.

Volgens de klacht die donderdag is ingediend bij een rechtbank in Los Angeles, is het salaris van Johansson voor de film grotendeels gebaseerd op de box office-inkomsten van de film. In het contract was haar dan ook een release in de bioscoop beloofd, om de inkomsten te maximaliseren. Disney was zich daar van bewust, maar heeft Marvel Studios toch opgedragen om de film uit te brengen op streamingplatform Disney+ op dezelfde dag als de bioscooprelease, klinkt het.

Experts stellen dat de tegenvallende box office-cijfers deels het gevolg zijn van het feit dat de film meteen via streaming uitkwam. In drie weken tijd haalde de film “slechts” 150 miljoen dollar binnen aan bioscoopinkomsten.

Disney, het moederbedrijf van de in superheldenfilms gespecialiseerde Marvel Studios, zegt in een reactie het contract niet te hebben geschonden. “De klacht is bijzonder triest en zwaar aangezien hij de vreselijke en langdurige impact van de COVID-19-pandemie negeert”, aldus de groep in een persbericht. Een woordvoerder stelt ook dat Johansson door de release van de film op Disney+ een extra compensatie kan krijgen bovenop de 20 miljoen dollar die ze al ontving.

Daarop reageerde Johansson’s manager Bryan Lourd furieus. “Dit is pure laster voor mijn cliënte. Dat ze ‘ongevoelig’ is voor de coronacrisis is een persoonlijke aanval op haar. En zowel zij als ik weten dat Johansson zo niet in elkaar zit. Dit is zeer laag voor een bedrijf zoals Disney.” Lourd zei daarbij nog dat Johansson en Disney samenwerkte voor maar liefst negen Marvel-films. “Wat hen miljarden heeft opgebracht.”

(nba)