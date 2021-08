Musical ‘Mamma mia!’ na 16 maanden weer hervat

Opnieuw ‘Money, money, money’ in de Abba-musical Mamma mia! — © house of entertainment

Na de lange, verplichte coronapauze zijn de opvoeringen van de musical Mamma mia! afgelopen vrijdagavond in de Antwerpse Stadsschouwburg hervat. Door de pandemie zaten er 16 maanden tussen de derde en de vierde voorstelling. De herneming werd dan ook een feestelijke bedoening, ook al moest het publiek in bubbels gaan zitten en waren mondmaskers verplicht.

In de productie van acteur-regisseur Stany Crets spelen onder anderen Ann Van den Broeck, Tinne Oltmans, Evi Hanssen, Johan Terryn en Govert Deploige het verhaal van een bijzondere Griekse bruiloft op de hitsongs van Abba. Mamma mia! loopt nog tot 4 september in Antwerpen en verhuist vanaf 10 september naar het Ethias Theater in Hasselt.(jdr)