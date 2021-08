Johnny Depp mag (proberen) bewijzen dat Amber Heard heeft gelogen tijdens proces

Johnny Depp probeert nog altijd de reputatieschade die hij opliep na zijn verloren proces tegen de Britse krant The Sun te herstellen.

Tijdens de rechtszaak getuigde de ex van Depp, actrice Amber Heard (35), tegen de acteur. Depp probeert nu haar geloofwaardigheid in twijfel te trekken naar aanleiding van een gelijkaardig proces dat hij in de VS tegen een krant heeft aangespannen.

Ook dat blad publiceerde een bezwarend artikel tegen hem. Hij werd beschuldigd van huiselijk geweld tegenover zijn ex-vrouw en dat kostte hem zijn rol als Jack Sparrow in de nieuwe Pirates of the Caribbean. Depp wil zijn reputatie en meteen zijn acteercarrière oplappen en dat kan alleen als de Amerikaanse rechter Amber Heard onbetrouwbaar acht. Depp wil daarvoor zorgen door alvast de Britse rechtbank aan te tonen dat Heard gelogen heeft.

Mogelijk deed ze dat over een gift van zes miljoen die ze zogezegd aan een goed doel deed. Of dat klopt, is (nog) niet duidelijk. De Britse rechtbank heeft Depp nu de toestemming gegeven om bewijs daarvoor te verzamelen. (jdr)