Geen pensioen, wel bondscoachschap: Dick Advocaat wordt bondscoach van Irak

Dick Advocaat stelt zijn voetbalpensioen toch nog even uit. De 73-jarige Nederlander gaat aan de slag als bondscoach van Irak. Hij moet de nationale ploeg naar het WK van 2022 in Qatar leiden.

De Iraakse voetbalbond meldde op Facebook dat de onderhandelingen met Advocaat in Madrid succesvol zijn afgerond. Hij begint op korte termijn met zijn werkzaamheden.

Advocaat beëindigde afgelopen seizoen bij Feyenoord zijn carrière als clubcoach. Hij liet destijds doorschemeren dat hij mogelijk als bondscoach nog wel actief zou willen zijn.

In 2009-2010 werkte Advocaat een achttal maanden als bondscoach van België, totdat hij plots opstapte om in te gaan op een lucratief aanbod uit Rusland, waar hij zijn landgenoot Guus Hiddink zou opvolgen. Met die beslissing maakte Advocaat zich in België destijds niet bepaald populair. Advocaat fungeerde verder als bondscoach van Oranje, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Servië.

Advocaat begint met Irak binnen ruim een maand aan de derde ronde van de WK-kwalificatie van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). Op 2 september is Zuid-Korea in Seoel de eerste tegenstander. Irak neemt het in poule A ook op tegen Iran, Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. Advocaat zal Irak dit jaar ook bij de Arab Cup in Qatar en de Gulf Cup in eigen land leiden.

Advocaat is als bondscoach de opvolger van de Sloveen Streshko Katanic. “We hebben voor de Nederlandse coach gekozen op basis van zijn staat van dienst, zowel bij clubs als nationale teams”, liet het bestuur weten. Er is ook met andere kandidaten gesproken, maar uiteindelijk ging de voorkeur uit naar Advocaat, die na het plaatsen van de nodige handtekeningen een shirt van Irak kreeg overhandigd met zijn naam achterop.