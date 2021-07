Cercle Brugge-OH Leuven heeft geen winnaar opgeleverd. De bezoekers kwamen na een halfuur spelen op voorsprong via Thomas Henry, Cercle kwam in de tweede helft langszij na een goal van nieuwkomer Waldo Rubio. Eindstand: 1-1. OH Leuven speelt zo voor de tweede keer in twee wedstrijden gelijk, Cercle pakt 4 op 6.