OVERZICHT. Deze Belgen komen vannacht en zondag in actie: moment van de waarheid voor Nina Derwael, Red Lions spelen kwartfinale

We hebben al zilver en brons dankzij Wout van Aert en Matthias Casse, komt er voor België zondag goud bij? Daarvoor zijn alle ogen gericht op Nina Derwael. Zij treedt aan in de finale op de brug met ongelijke leggers, het toestel waarop ze tweevoudig wereldkampioen is. Maar de Limburgse is niet de enige die ons land vannacht eremetaal kan bezorgen. Het is ook uitkijken naar de Red Lions: de hockeymannen spelen vannacht hun kwartfinale tegen Spanje.

00u30: Golf, individueel mannen, vierde en laatste ronde, Thomas Detry en Thomas Pieters

Voor Thomas Detry en Thomas Pieters is het vannacht moneytime. De vierde en laatste ronde van het olympisch golftoernooi zal beslissen wie met de medailles naar huis gaan. Onze beide landgenoten delen de veertiende plek met 205 slagen (acht onder par). Ze moeten vier slagen goedmaken op Paul Casey en Carlos Ortiz, de mannen die voorlopig de derde plek en dus brons delen.

02u30: Hockey, kwartfinales, België-Spanje, Red Lions

Na een zeer vlot verlopen groepsfase (4 zeges en 1 gelijkspel) is het voor de Red Lions vannacht weer menens. Onze hockeymannen spelen de kwartfinale tegen Spanje. Bij winst mogen ze al zeker nog twee wedstrijden spelen om een medaille, bij verlies zit hun toernooi er onherroepelijk op.

03u45: Atletiek, 400 meter mannen, eerste ronde, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée

Op de 400 meter mannen beproeven twee Belgen hun geluk tijdens deze Olympische Spelen. De ervaren Kevin Borlée (33) werd in 2012 nog vijfde in de finale, maar een herhaling daarvan lijkt onwaarschijnlijk. De 11 jaar jongere Sacoor neemt voor het eerst deel.

08u30: Zeilen, laser radial vrouwen, medaillerace, Emma Plasschaert

Krijgt België negen jaar na Evi Van Acker een nieuwe bronzenmedaillewinnaar in de laser radial-klasse? Emma Plasschaert zal in de beslissende medaillerace alvast alles op alles zetten. De oud-wereldkampioene in deze klasse begint als vijfde aan de race en is nog volop in de running voor die felbegeerde derde plek.

12u27: Turnen, brug ongelijke leggers, finale, Nina Derwael

Haar zesde plaats in de individuele allroundfinale was zeer knap, maar voor Nina Derwael komt het moment waar ze zo hard naartoe gewerkt heeft zondag pas. De finale op het toestel waarop ze twee keer wereldkampioen werd: de brug met ongelijke leggers. De Limburgse wil uiteraard goud, maar met Sunisa Lee wacht haar een zeer sterke tegenstander. Kan Derwael ons land een eerste gouden plak bezorgen?

12u45: Atletiek, 100 meter horden vrouwen, halve finales, Anne Zagré

Anne Zagré neemt voor de derde keer deel aan de Olympische Spelen en slaagde er voor de derde keer in om de halve finales in de 100 meter horden te bereiken. In de reeksen eindigde ze als derde en liep ze haar beste tijd van het jaar (12.83).

13u25: Atletiek, 800 meter mannen, halve finales, Eliott Crestan

Ook Eliott Crestan komt uit in een halve finale: die van de 800 meter. De 22-jarige Namenaar werd in zijn reeks knap tweede en kwalificeerde zich zo rechtstreeks.