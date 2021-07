Dominique Persoone verkoopt chocolade voor dieren in nood na overstromingen

Dominique Persoone schaart zich achter de dieren die het slachtoffer zijn geworden van de extreme overstromingen in Wallonië. De chocolatier verkoopt honden en katten uit chocolade in zijn winkels, en stort de opbrengst integraal door naar het goede doel.

In de winkels van The Chocolate Line in Brugge en Antwerpen verkopen ze honden en katten uit chocolade, en dat voor tien euro per stuk. De opbrengst gaat integraal naar ‘Natte Snoetjes in Nood’, een organisatie die zich bekommert om dieren in nood.