Delegatieleider Olav Spahl halfweg tevreden over Belgische prestaties: “Elke dag iemand in de top 8”

De Olympische Spelen in Tokio zijn halfweg. Tijd voor Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium in de Japanse hoofdstad, om een tussentijds rapport op te maken. In het eerste gedeelte kaapte België twee medailles weg: een zilveren medaille voor Wout van Aert in de wegrit van het wielrennen en een bronzen medaille voor Matthias Casse in het judo (-81kg).

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) stelde zich vooraf 21 plaatsen in de top 8 als doel. “Het is een heel positief rapport met 14 plaatsen in de top 8 momenteel”, oordeelde Spahl. “We zijn op de goede weg om het doel te bereiken.”

“De resultaten zijn realistisch in vergelijking met de behaalde resultaten de afgelopen jaren in de grote competities. We spraken altijd van de top 8. We pakten voorlopig slechts twee medailles, maar het verschil tussen het podium en de vierde en vijfde plaats is soms verwaarloosbaar. Elke dag eindigt een Belg in de top 8. Dat zorgt voor een goede sfeer”, verduidelijkte hij.

In de tweede helft van de Spelen resten er nog enkele uitgelezen mogelijkheden. “Met het turnen, de atletiek, het kajak en de jumping. Ploegsporten zoals hockey en basket presteren eveneens uitstekend”, friste Spahl het geheugen nog even op.

“Er zijn noch grote ontgoochelingen noch grote verrassingen, op uitzondering van het basket 3x3. Het is echt een mooi verhaal. Ze speelden het toernooi van hun leven. Ze kwalificeerden zich als laatste en verlieten het toernooi als vierde. Ik hoop dat dit het startschot is van de verdere ontwikkeling van de discipline in ons land”, besloot de man die sinds september 2018 aan de slag is bij het BOIC.