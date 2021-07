De hoogtepunten van dag 8: drie snelste vrouwen ter wereld komen uit Jamaica, Amerikaanse zwemmers schitteren weer

1. De drie snelste vrouwen ter wereld komen uit Jamaica

De atletiekcompetities zijn nog maar net begonnen, maar met de vrouwenfinale op de 100 meter stond er zaterdag al meteen een hoogtepunt van de Olympische Spelen gepland. Het koninginnennummer van de sprint werd gedomineerd door Jamaica. Elaine Thompson verdedigde haar titel met succes en verbrak met haar tijd van 10.61 seconden ook het 33 jaar oude olympisch record van Florence Griffith-Joyner. De Jamaicaanse kreeg op het eindpodium gezelschap van landgenotes Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson. Een clean sweep voor Jamaica dus.

2. Caeleb Dressel pakt opnieuw goud (maar zijn vooropgestelde doel kan hij niet meer halen)

Voor Caeleb Dressel, dé mannelijke ster van de zwemcompetities, begon zaterdag heel mooi. De 24-jarige Amerikaan pakte op de 100 meter vlinderslag zijn derde gouden plak van deze Spelen (na de 100m vrije slag en 4x100m vrije slag). Bovendien verbeterde hij met een tijd van 49.45 zijn eigen wereldrecord.

Zijn droom om zes keer goud te pakken op deze Spelen zal Dressel na vandaag niet meer kunnen verwezenlijken, want in de finale van de gemengde 4x100m wisselslag werden Dressel en zijn landgenoten pas vijfde. Het goud ging daar naar Groot-Brittannië, dat met een tijd van 3:37.58 ook het oude wereldrecord met bijna een seconde verbeterde. Dressel zal wel nog goud proberen pakken op de 50m vrije slag en de 4x100m wisselslag.

3. Katie Ledecky doet het weer op de 800 meter (en zorgt voor onwaarschijnlijke reeks)

We blijven even in het zwembad, want Katie Ledecky zorgde op de 800 meter vrije slag voor een huzarenstukje. De 24-jarige Amerikaanse pakte op dat nummer voor de derde keer op rij olympisch goud. Eerder op deze Spelen pakte ze al goud op de 1.500 meter vrije slag. De Australische Ariarne Titmus had Ledecky eerder al geklopt de 200 en 400 meter, maar zij moest deze keer tevreden zijn met zilver.

4. Geen medaille voor gefrustreerde Novak Djokovic

Novak Djokovic trok naar de Olympische Spelen als kanshebber op de zogenaamde golden slam: het winnen van olympisch goud én alle grandslamtoernooien in hetzelfde jaar. Na zijn nederlaag tegen Alexander Zverev in de halve finales lag die droom al aan diggelen en in de wedstrijd voor brons moest hij het zaterdag ook afleggen tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta. De Serviër sloeg uit frustratie zelfs zijn racket kapot in de laatste set.

5. Twee vijfde plekken voor België

En hoe verging het onze Belgen vandaag? Er waren twee hoogtepunten, al blijft de medailleteller ook na vandaag op twee stuks staan. In de gemengde triatlon pakten de Belgian Hammers Claire Michel, Marten Van Riel, Valerie Barthelemy en Jelle Geens een knappe vijfde plek. Het goud ging naar Groot-Brittannië.

Later op de dag was er nog een gemengd Belgisch team dat een knappe wedstrijd op plek vijf afrondde. Kevin en Dylan Borlée, Imke Vervaet en Camille Laus liepen naar een nieuw nationaal record op de 4x400 mixed relay, maar grepen dus naast eremetaal. Vervaet moest op het allerlaatste moment invallen voor Cynthia Bolingo, die dan toch niet fit genoeg bleek.

Pijnlijk detail: De Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten pakten zilver en brons terwijl ze gisteren na de reeksen nog gediskwalificeerd werden. Beide landen werden zaterdagochtend alsnog opgevist, en dat viel duidelijk niet bij iedereen in goede aarde. Kevin Borlée noemde de beslissing “schandalig”.

