Pascal Eenkhoorn zet Yves Lampaert en Jonas Rickaert een hak in de Heistse Pijl

Pascal Eenkhoorn (Team Jumbo-Visma) heeft de Heistse Pijl gewonnen. In een spurt met drie was hij sneller dan Yves Lampaert en Jonas Rickaert.

Met Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen stonden twee topsprinters aan de start van de Heistse Pijl. Jakobsen was de kopman bij de ploeg van Lefevere, maar na een valpartij moest de Nederlander echter de handdoek gooien. Ondertussen had de Belgische formatie wel een mannetje in de kopgroep. Yves Lampaert kwam immers op twintig kilometer van de streep in de spits van de koers. Samen met Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) en Pascal Eenkhoorn (Team Jumbo-Visma) had hij een kleine minuut voorsprong op het peloton. Groenewegen, de kopman van Eekhoorn zat in het peloton op een kleine minuut.

Het peloton kwam er echter niet meer aan te pas. Het drietal bleef voorop en mocht onderling uitmaken wie met de zegebloemen ging lopen. In de slotkilometers werd er stevig gepokerd, maar ook de Heistse Berg baarde een muis. Het zou in de sprint gebeuren. Zij aan zij gingen de drie de sprint aan, maar het was Pascal Eenkhoorn die met overmacht de maat nam van Lampaert en Rickaert. De Nederlander haalde het uiteindelijk met enkele lengtes voorsprong. Voor Eenkhoorn is het zijn vierde profzege.

(tjm)