Aston Villa bereikt akkoord met Leverkusen over ex-Genkie Leon Bailey

Aston Villa en Bayer Leverkusen hebben een akkoord bereikt over de transfer van Leon Bailey. Dat nieuws maakte Villa zaterdag zelf bekend op de clubwebsite. De club uit de Premier League moet er nu zelf nog zien uit te geraken met de aanvallend ingestelde speler, alvorens de medische tests kunnen plaatsvinden.

Halfweg de voetbaljaargang 2016-2017 ruilde Bailey Genk in voor Leverkusen, waar hij vier seizoenen en een half onder contract stond. In 119 duels in de Bundesliga trof hij 28 keer raak. De nog altijd maar 23-jarige Jamaicaan leverde de Limburgers destijds een bedrag van 13,5 miljoen euro op.

Bailey moet de derde zomeraanwinst op Villa Park worden, na Emiliano Buendia (Norwich) en Ashley Young (Inter). Leverkusen verwelkomde recent dan weer Odilon Kossounou, die voor een slordige 30 miljoen euro overkwam van Club Brugge.