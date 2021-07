Songfestivalwinnaar Måneskin zegt af voor Lokerse Feesten wegens blessure

Pech voor wie uitkeek naar de Lokerse Feesten om daar voor het eerst in België Måneskin live aan het werk te zien. Het concert van de Italiaanse winnaars van het Eurovisiesongfestival, voorzien voor 5 augustus, wordt geannuleerd. “Een blessure bij de drummer dwingt hen om enkele dagen rust te nemen”, aldus de organisatie. De band laat weten het jammer te vinden niet te kunnen optreden, maar “Ethan heeft tendinitis aan zijn hand en kan onmogelijk hersteld zijn tegen komende donderdag.”

Lokerse Feesten meldt dat alle tickets voor die dag volledig terugbetaald zullen worden en dat iedereen die een ticket kocht in de volgende dagen hierover via e-mail gecontacteerd zal worden.

“Als Lokerse Feesten zijn we natuurlijk ook bijzonder aangedaan van dit nieuws. Op dit moment is er voor ons ook nog veel onduidelijk. We bekijken momenteel of een alternatieve programmatie op 5 augustus mogelijk is en hoe die er kan uitzien”, zo klink het nog. (jdr)