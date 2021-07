Elton John stelt eerste weken van afscheidstournee opnieuw uit, concerten in Antwerpen gaan voorlopig wel nog door

Elton John stelt de eerste twee weken van zijn afscheidstournee ‘Yellow Brick Road Tour’ in september opnieuw uit. De zanger doet dat omwille van de coronamaatregelen. De nieuwe data liggen nu al in 2023. De concerten in het Sportpaleis in oktober kunnen voorlopig wél doorgaan.

De afscheidstournee van de Britse zanger/pianist is al bezig sinds 2018 en zou in september opnieuw van start gaan in Berlijn om dan naar Munchen, Hamburg, Mannheim en Keulen te trekken. Maar de zanger trekt nu al een streep door die eerste twee weken van de tournee: de geplande shows worden verzet naar 2023.

“Ik maak deze beslissing niet graag en ik ben zeker niet over één nacht ijs gegaan. De situatie is in elk land anders. En ik moet de veiligheid van mijn crew en mijn fans op de eerste plaats zetten”, zegt hij. “In Duitsland zijn concertzalen nog niet voor 100 procent open. En gezien de shows voor 100 procent uitverkocht zijn, zie ik mij genoodzaakt om de concerten uit te stellen. We hopen jullie snel te zien. Tot dan, blijf veilig en gezond.”

Op 16 en 17 oktober speelt Elton John ook twee concerten in het Sportpaleis in Antwerpen. Die zijn voorlopig wel nog gepland en staan nog op het tourschema van de zanger.