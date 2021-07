De Zwitserse Belinda Bencic pakt het tennisgoud in het enkelspel

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 12) heeft zaterdag op de Olympische Spelen in Tokio het tennistoernooi in het enkelspel bij de vrouwen op haar naam geschreven. Bencic versloeg in de finale de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42) in drie sets: 7-5, 2-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 28 minuten.

Bencic won de eerste set niet zonder moeite, maar moest in de tweede set de winst afgetekend aan Vondrousova laten. In de beslissende derde set hield de Zwitserse het hoofd koel en veroverde ze de olympische titel.

De 24-jarige Bencic had tot dusver vier WTA-titels op haar palmares staan, waarvan de laatste twee wel dateerden uit 2019 (Dubai en Moskou). De 22-jarige Vondrousova won eerder in haar loopbaan nog maar een titel, in 2017 in het Zwitserse Biel/Bienne.

Bencic maakt in Tokio ook nog jacht op het goud in het dubbelspel. In de dubbelfinale bekampt ze aan de zijde van Viktorija Golubic de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, de eerste reekshoofden.

© REUTERS

Elina Svitolina kaapt brons weg

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 6) veroverde de bronzen medaille. In de kleine finale haalde het vierde reekshoofd het in drie sets van de Kazachse Elena Rybakina (WTA 20), het vijftiende reekshoofd: 1-6, 7-6 (7/5) en 6-4 na 2 uur en 24 minuten.