Amerikaanse basketballers ontbinden hun duivels tegen Tsjechië en plaatsen zich voor kwartfinales

De Verenigde Staten hebben zich zaterdag op het olympisch basketbaltoernooi in Tokio gekwalificeerd voor de kwartfinales. Ze wonnen met 119-84 van Tsjechië in de derde en laatste groepsmatch.

Na een gezapig wedstrijdbegin ontbonden de Amerikanen in de tweede helft hun duivels onder impuls van Jayson Tatum (27 punten) en Kevin Durant (23 punten, 8 rebounds en 6 assists). Team USA eindigt zo op de tweede plaats in groep A na het ongeslagen Frankrijk, waarvan het in de openingsmatch enigszins verrassend verloor. Als beste tweede gaat het zelfs, samen met de drie groepswinnaars, als reekshoofd in de trommel voor de loting van de kwartfinales.

Eerder op zaterdag verzekerden Australië en Italië zich reeds van de laatste acht als beste teams van groep B. Slovenië en Spanje zijn met nog een match te spelen ook al zeker van plaatsing in groep C.

De overwinning van de Verenigde Staten zorgt ervoor dat Duitsland, derde in groep B, zeker is van de volgende ronde als een beste derde. De Duitsers hebben een negatief doelsaldo van -16 en de Tsjechen een van -49. Argentinië (-28) en Japan (-46) bengelen daar tussenin en maken zondag in een onderling duel uit wie het achtste en laatste ticket grijpt als tweede beste derde. Dat betekent dat Tsjechië zeker uitgeschakeld is, omdat de Argentijnen of de Japanners sowieso over een beter doelsaldo zullen beschikken.