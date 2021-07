Drie kopmannen van BORA-hansgrohe tegen de grond in kletsnatte Clasica San Sebastian

In Spanje stond zaterdag de Clasica San Sebastian op het programma. Van de Spaanse zon was in het Baskenland echter geen spoor. Regen en mist teisterde het peloton. En na een lange droogte kan dat er wel eens voor zorgen dat de wegen spekglad worden.

Dat bleek op een 50-tal kilometer van de meet: twee motoren schoven onderuit en zorgde ervoor dat ook drie renners van BORA-hansgrohe tegen de vlakte gingen. Onder meer Wilco Kelderman, Matteo Fabbro en Giovanni Aleott lagen tegen het asfalt. Matteo Fabbro leek het zwaarst gehavend .

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(TM)