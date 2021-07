Geen medaille voor gemengde estafetteploeg, wel tevredenheid: “Iedereen heeft het goed gedaan”

Met een nieuw nationaal record snelde het Belgische kwartet naar de vijfde plaats, voor Groot-Brittanië. Geen slechte prestatie, gezien de opdoffer die het team vlak voor de start te verwerken kreeg met het uitvallen van Bolingo. Daardoor moest Imke Vervaet in allerijl inspringen. Slotloper Kevin Borlée was dan ook tevreden: “We hebben het allemaal goed gedaan. Of het lastig was om zo laat nog te moeten schakelen? Het moet vooral lastig geweest zijn voor Cynthia en Imke. Voor Cynthia moet dit pijn doen, terwijl het ook voor Imke niet evident moet geweest zijn. Maar ze heeft het goed gedaan.”

Het uitvallen van Bolingo, de snelste Belgische dame, was een ferme tegenslag voor het kwartet. “Het verandert natuurlijk wel iets”, beaamde ook Kevin Borlée. “Je mist iemand die normaal gezien 50’20” loopt. Dat is de realiteit.”

Het goud ging uiteindelijk naar Polen, dat het haalde voor de Dominicaanse Republiek en de VS. Die laatste twee werden deze ochtend alsnog opgevist nadat ze gisteren nog gediskwalificeerd werden. Vooral de heropvissing van die laatste kan op weing begrip rekenen bij Kevin Borlée. “Schandalig”, noemde hij de beslissing. “Dat de Dominicaanse Republiek werd opgevist, kan ik begrijpen. Daar heb ik geen probleem mee, want het was de jury die een fout gemaakt heeft. Als je de wedstrijd bekijkt, zie je dat ze aanvankelijk slecht gepositioneerd was, maar ze herstelt zich. De VS daarentegen… waren het Belgen geweest, waren ze gediskwalificeerd. Ze stonden volledig buiten de zone. Nu heeft er gewoon een man 450 meter gelopen en een vrouw 350. Het is schandalig. Dit houdt geen steek. Toen we het nieuws hoorden, waren we allemaal verwonderd. Al waren we er niet echt mee bezig, we focusten op onze eigen race. Dat er zonder die twee landen meer kans was op een medaille? Tjah, ik wil toch liever een medaille als alle sterke landen aanwezig zijn.”

© BELGA

Morgen komt Borlée ook aan de start in de reeksen van de individuele 400m. Al koestert hij geen al te grote verwachtingen. “Deze voorbereiding is niet ideaal. Ik loop al morgenochtend en heb straks ook nog dopingcontrole. Maar goed, mijn grote doel is toch de 4x400 meter estafette. Voor morgen leg ik me dus geen druk op. We zien wel wat het geeft.”

Vervaet: “Knop snel omgedraaid”

Imke Vervaet moest dus op de valreep inspringen voor de geblesseerde Bolingo. Ze geeft toe dat het geen ideale situatie was. “We waren wel voorbereid, want we wisten dat er een mogelijkheid was dat Cynthia verstek moest geven”, vertelde ze acheraf. “De beslissing viel pas net voordat we in onze cocon moesten gaan. Dus ideaal was het niet. Al waren we waren wel voorbereid. Dus ik denk niet dat het een grote impact gehad heeft. Of het moeilijk was om de klik te maken? Niet echt. Er was eigenlijk geen tijd om te kijken hoe of wat. We wisten dat op voorhand dat ze de opwarming moest afwachten om te zien hoe het ging, dus daarom heb ik ook van in het begin goed mee opgewarmd. Ik had net mijn gerief aan de kant gelegd, toen er alsnog beslist werd om te wisselen. Aangezien ik mee opgewarmd had, heb ik evenwel vrij snel die focus kunnen vinden. Evident is het uiteraard niet. Wanneer Bolingo besefte dat het niet zou lukken? Ik vermoed na één van de laatste versnellingen. Veel meer weten we niet, want veel tijd om te overleggen was er op dat moment niet.“

Uiteindelijk behaalde het kwartet geen medaille, maar wel een nationaal record. “Daarom is er geen spijt, want we hebben een nationaal record en zijn vijfde geworden. We hoopten wel om op het podium te staan, maar we hebben het goed gedaan en iedereen heeft alles gegeven. Maar het is zeker zo dat we wel op meer hoopten. Eens je in de finale staat, ga je ook voor een medaille.”