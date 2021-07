Harm Vanhoucke grijpt net naast eindwinst in Ronde van de Ain

De Australiër Michael Storer (Team DSM) heeft zaterdag de macht gegrepen in de derde en laatste etappe van de Ronde van de Ain, een Franse rittenkoers van het niveau 2.1. Met soloritwinst pakte hij ook de eindzege, en dat ten koste van Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), die als tweede eindigde in het klassement.

Op de laatste dag van de Ronde van de Ain kregen de renners amper 117 kilometer voor de wielen, maar de vele beklimmingen in het Jura-middengebergte zorgden wel voor een erg geanimeerde koers met constant wisselende wedstrijdsituaties. Een putsch van Lotto Soudal, in dienst van Harm Vanhoucke, bracht geletruidrager Georg Zimmermann al in de problemen op de voorlaatste klim.

Maar Vanhoucke, het nummer 3 in het klassement, kwam op zijn beurt in de problemen door een soloaanval van Michael Storer, tweede in de stand. Storer sloeg een kloof van driekwart minuut, goed voor dag- én eindwinst. De 24-jarige Australiër kon nooit eerder winnen op profniveau. De Italiaan Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) sprintte in het achtervolgende groepje naar de tweede plaats, voor de Deen Mattias Skjelmose en Vanhoucke.

Storer heeft in het eindklassement 55 seconden marge op zijn eerste achtervolger Vanhoucke. De Zwitser Matteo Badilatti is derde in de eindstand. Op de erelijst van de Ronde van de Ain volgt Storer de Sloveen Primoz Roglic op, die vorig jaar de beste was in een erg sterk bezette editie, toen één van de eerste wedstrijden na de eerste coronagolf.