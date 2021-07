Mathias Vergels: “De ravage is nog lang niet opgekuist.” — © instagram

“Gigantisch veel werk en weinig hulp.” Dat zegt acteur Mathias Vergels die momenteel aan de slag is in Pepinster, een van de gemeenten die zwaar werden getroffen door de watersnood. Samen met leden van de organisatie ‘Brothers of solidarity’ helpt de acteur uit Thuis er de bewoners bij het opruimen van puin.