Thompson volgt zichzelf op als snelste vrouw op aarde en breekt record Griffith-Joyner, volledig Jamaicaans podium

De snelste vrouwen op aarde komen uit Jamaica. De olympische finale van de honderd meter bij de vrouwen kreeg zaterdagavond in Tokio een volledig Jamaicaans podium. Elaine Thompson volgde zichzelf met een olympisch record van 10.61 op als olympisch kampioene in het koninginnennummer van de sprint. Shelly-Ann Fraser-Pryce - de olympisch kampioene van 2008 en 2012 - werd tweede.

Thompson was na haar zege in 2016 in Rio de titelverdedigster en deed dat kunstje zonder verpinken over met een chrono van 10.61. Daarmee brak ze het olympisch record van de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner uit 1988. Het is ook de tweede snelste tijd ooit gelopen door een vrouw op de 100 meter. Enkel de betreurde Griffith-Joyner was met 10.49 ooit sneller.

De Jamaicaanse vrouwen waren niet te stoppen en palmden ook de twee andere podiumplaatsen in. Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74) eindigde als tweede, voor Shericka Jackson (10.76). Maar liefst zes vrouwen ging onder de 11 seconden in een supersnelle olympische finale. Met dank aan een combinatie van de snelle piste, superspikes en uitstekend weer.

Dina Asher-Smith greep naast een finaleplaats. De Britse wereldkampioene op de 200 meter en vicewereldkampioene op de 100 meter in Doha 2019 liep in haar halve finale pas naar de derde plaats. Met de vierde verliezende tijd werd ze nadien ook niet opgevist. Asher-Smith gaf na afloop aan te sukkelen met de hamstrings en forfait te willen geven voor de 200 meter.

Uitslag

1. Elaine Thompson-Herah (Jam): 10.61

2. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam): 10.74

3. Shericka Jackson (Jam): 10.76

4. Marie-Josee Ta Lou (Ivo): 10.91

5. Alja del Ponte (Zwi): 10.97

6. Mujinga Kambundji (Zwi): 10.99

7. Teahna Daniels (VSt): 11.02

8. Neita Daryll (GBr): 11.12

© AP

© REUTERS

© REUTERS

© AP