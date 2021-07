Zeiler Wannes Van Laer teleurgesteld na derde Spelen op rij: “Ik had moeite om ritme te vinden”

In zijn derde Olympische Spelen kon Wannes Van Laer niet beter doen dan de 27e plaats in de Laser-klasse. Een teleurstelling voor de 36-jarige zeiler, die op een beter resultaat had gehoopt.

“Helaas had ik een moeilijke start en was ik niet op mijn niveau. Ik had veel moeite om mijn ritme te vinden”, schreef Van Laer op zijn Facebookpagina. “Hoewel het mentaal zwaar was, heb ik niet opgegeven en heb ik gevochten tot het einde. De laatste twee dagen zeilde ik beter, maar de prestaties van de eerste drie dagen waren moeilijk om te herstellen.”

Toch wil de Oostendenaar, die 17e eindigde in Rio, het positieve van deze Spelen onthouden. “Ik was erg blij om deel te kunnen nemen aan mijn derde opeenvolgende Olympische spelen. Ze waren echt speciaal op verschillende niveaus en het zal een ongelofelijke ervaring blijven. Ik bedank mijn team en ben dankbaar dat ik ze om mee heen heb”, concludeerde Van Laer.