Woensdag nog goud in Tokio, zaterdag is Annemiek van Vleuten al winnares van Clásica San Sebastián

Annemiek van Vleuten is niet te stuiten. Amper drie dagen nadat ze de olympische tijdrit voor de vrouwen won, pakte de 38-jarige Nederlandse wielrenners zaterdag in Spanje de zege in de Clasica San Sebastian. Solo. Hoezo jetlag? Vorige week zondag werd Van Vleuten ook al tweede in de olympische wegrit.

Tijdens een geanimeerde wedstrijd van 139 kilometer, afgewerkt in kletsnat weer, ontstond tijdens de beklimming van de Jaizkibel een kopgroep van drie, die uiteindelijk uitgroeide tot zes renners: Evita Muzic, Pauliena Rooijakkers, Ane Santesteban, Audrey Cordon-Ragot, Olivia Baril en Tatiana Guderzo. In de achtervolging plooiden de ploeggenoten van Annemiek van Vleuten zich dubbel om de achterstand beperkt te houden.

Amper drie dagen na haar olympische tijdrittitel in Tokio wilde Van Vleuten immers haar Spaanse werkgever Movistar plezieren met de zege in San Sebastian. De 38-jarige Nederlandse, die meteen na haar triomf in Japan een vlucht nam richting Europa, had blijkbaar niet veel last van een jetlag: kort voor de finish ging de Europese kampioene op de steile Murgil Tontorra vanuit de achtergrond op en over alle aanvalsters.

Aan de finish had Van Vleuten een voorsprong van ruim een halve minuut op de nummer twee, de Amerikaanse Ruth Winder. De Italiaanse Guderzo werd nog een minuut later derde.

Er stonden geen Belgische vrouwen aan de start en ook geen enkele van de andere tijdrijders die woensdag nog op de Olympische Spelen in actie kwamen, vloog ook naar het Baskenland om deel te nemen aan de Clasica San Sebastian.

Tijdens een geanimeerde wedstrijd van 139 kilometer, afgewerkt in kletsnat weer, ontstond tijdens de beklimming van de Jaizkibel een kopgroep van drie, die uiteindelijk uitgroeide tot zes renners: Evita Muzic, Pauliena Rooijakkers, Ane Santesteban, Audrey Cordon-Ragot, Olivia Baril en Tatiana Guderzo. In de achtervolging plooiden de ploeggenoten van Annemiek van Vleuten zich dubbel om de achterstand beperkt te houden.

Amper drie dagen na haar olympische tijdrittitel in Tokio wilde Van Vleuten immers haar Spaanse werkgever Movistar plezieren met de zege in San Sebastian. De 38-jarige Nederlandse, die meteen na haar triomf in Japan een vlucht nam richting Europa, had blijkbaar niet veel last van een jetlag: kort voor de finish ging de Europese kampioene op de steile Murgil Tontorra vanuit de achtergrond op en over alle aanvalsters.

LEES OOK. Nederlandse Van Vleuten pakt na debacle op de weg nu wel goud in de tijdrit: “Dit heeft zo moeten zijn”

Aan de finish had Van Vleuten een voorsprong van ruim een halve minuut op de nummer twee, de Amerikaanse Ruth Winder. De Italiaanse Guderzo werd nog een minuut later derde. Er stonden geen Belgische vrouwen aan de start.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen