Koets kantelt en ontsnapt paard sterft bij aanrijding in Eksel: “Alsof ik familie verlies”

Menner Erik Swinnen bij de gekantelde koets. “Ik was haar nog achterna gelopen, maar een galopperend paard is niet bij te houden.” — © gvb

Hechtel-Eksel

In Eksel raakten zaterdagmiddag twee personen lichtgewond toen op de Kiefhoekstraat plots een paard voor hun wagen liep. Het dier overleefde de aanrijding niet. De merrie had zich losgetrokken van een gekantelde koets. “Op het ruiternetwerk stootte het wiel van mijn koets tegen een stronk die ik niet kon zien. Ik kantelde om en mijn paard sloeg in galop op de vlucht”, zegt de aangeslagen menner.