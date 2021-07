Geen medaille voor 4x400M mixed, Belgische ploeg eindigt als vijfde in nationaal record

Een nieuw nationaal record mocht niet baten voor de Belgen. De 3’11”51 was wel voldoende om Groot-Brittannië af te houden in de strijd om plek vijf, Nederland, de Verenigde Staten, de Dominicaanse Republiek en Polen liepen allen betere tijden dan het Belgische kwartet. Een kwartet dat finaal nog een opdoffer kreeg te verduren. De geblesseerde Cynthia Bolingo - er niet bij in de reeksen - werd eerst fit verklaard voor deze finale, maar moest na de opwarming alsnog afhaken. De snelste Belgische vrouw op de 400m had de Belgische tijd misschien nog wat scherper kunnen stellen.

Zure medaille voor VS en Dominicanen

Extra zuur is misschien wel dat na het verrassende Polen ook de Dominicaanse Republiek - zilver - en de Verenigde Staten - brons - medailles pakten. Beide landen liepen in de reeksen met de Belgen en werden initieel gediskwalificeerd. Later werden zij echter alsnog opgepikt, iets wat veel onbegrip opwekte en de Belgen zelfs een klacht deden neerleggen. Eentje die geen gehoor kreeg. Achteraf gezien is dat bijzonder jammer. Zonder beide landen had België brons kunnen pakken.

