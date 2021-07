What’s in a name? In het olympisch trampolinespringen bij de mannen ging de zilveren medaille zaterdag naar de Chinees Dong Dong. Voor Dong Dong, de olympisch kampioen van Londen 2012, was het de vierde olympische medaille in zijn carrière. Hij is daarmee de meest succesvolle trampolinespringer aller tijden. Het goud ging naar de Wit-Rus Ivan Litvinovich.