“Vervloekte” Novak Djokovic grijpt overal naast in Tokio

Novak Djokovic heeft bij de Olympische Spelen naast de bronzen medaille gegrepen. Na zijn teleurstellende uitschakeling in de halve finales door de Duitser Alexander Zverev moest de nummer één van de wereld ook in de kleine finale buigen voor de als zesde geplaatste Pablo Carreño Busta. De Spanjaard won de partij met 6-4 6-7 (6) 6-3. Even later gaf hij samen met Nina Stojanovic forfait voor de strijd om het brons in het gemengd dubbel