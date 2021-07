Di Rupo over overstromingen: “Heropbouw zal anderhalf tot twee jaar duren”

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) heeft zich in een aantal zaterdagkranten voor het eerst uitgebreid uitgelaten over de overstromingen en de consequenties van de ramp voor Wallonië. In de interviews belooft hij de nodige middelen om de slachtoffers bij te staan. Maar tegelijk waarschuwt hij dat het anderhalf à twee jaar zal duren voordat de huizen heropgebouwd zijn. Di Rupo is ook gekant tegen een parlementaire onderzoekscommissie naar de ramp.