Maar liefst 93 procent van alle Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus. En ook in België kunnen we volgens experten op gelijkaardige cijfers rekenen. Als de overgrote meerderheid beschermd is, waarom stijgen onze cijfers dan nog? “We zitten op een kantelpunt”, zegt biostatisticus Tom Wenseleers. “Mijn verwachting is dat de epidemie stilaan gaat uitdoven.”